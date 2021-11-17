17 Kasım 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Bolivya 3-0 Uruguay (MAÇ SONUCU ÖZET) Muslera'lı Uruguay Bolivya'da kaybetti!

Muslera’lı Uruguay Bolivya’da kaybetti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 Giriş Tarihi: 17.11.2021

2022 Katar Dünya Kupası eleme maçında Uruguay, Bolivya'ya konuk oldu. Muslera'lı Uruguay, Bolivya'ya 3-0 mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Bolivya, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Eleme maçında Uruguay'ı konuk etti. Maç Bolivya'nın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın golleri Bolivya adına 30' 79' Arce, 45' Moreno'dan geldi.

Öte yandan Bolivya'da Moreno, 62'de penaltı kaçırdı. Arnez ise 75'te kırmızı kart gördü.

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