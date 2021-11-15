15 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İskoçya - Danimarka CANLI | İskoçya - Danimarka maçı canlı izle

İskoçya - Danimarka CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.11.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 10. maçında İskoçya ve Danimarka karşı karşıya geliyor. İskoçya, grupta 20 puanla 2. sırada bulunuyor. Danimarka ise 27 puanla lider durumda. İskoçya - Danimarka maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

2022 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda İskoçya evinde Danimarka'yı ağırlıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...


İLK 11'LER

İSKOÇYA - Gordon, O'Donell, Robertson, Tierney, Cooper, Souttar, McGinn, McGregor, Christie, Gilmour, Adams

DANİMARKA - Schmeichel, Vestergaard, Kjaer, Maehle, Christensen, Olsen, Jonsson, Nissen, Wass, Larsen, Cornelius

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