San Marino - İngiltere maçı canlı anlatım (San Marino - İngiltere maçı canlı izle)
2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu son hafta maçında San Marino ile İngiltere karşı karşıya geliyor. San Marino - İngiltere maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Son hafta mücadelesinde San Marino ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. San Marino - İngiltere maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
SAN MARİNO - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:45'te başlayan San Marino - İngiltere maçı UEFA TV'den canlı yayınlanıyor.
LİDER VE SON SIRA KARŞI KARŞIYA!
Mücadele öncesinde İngiltere 23 puanla grup lider konumunda bulunurken, San Marino ise 0 puanda ve son sırada yer alıyor.
SAN MARİNO - İNGİLTERE İLK 11'LER
San Marino: Benedettini, Fabbri, Rossi, Battistini, Tomassini, Lunadei, Golinucci, Mulanori, D'Addario, Nanni, Hirsch.
İngiltere: Ramsdale, Coady, Mings, Maguire, Trent, Bellingham, Phillips, Saka, Fode, Smith Rowe, Harry Kane.
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