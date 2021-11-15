15 Kasım 2021, Pazartesi

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San Marino - İngiltere maçı canlı anlatım (San Marino - İngiltere maçı canlı izle)

San Marino - İngiltere | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 Giriş Tarihi: 15.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu son hafta maçında San Marino ile İngiltere karşı karşıya geliyor. San Marino - İngiltere maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Son hafta mücadelesinde San Marino ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. San Marino - İngiltere maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

SAN MARİNO - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:45'te başlayan San Marino - İngiltere maçı UEFA TV'den canlı yayınlanıyor.

LİDER VE SON SIRA KARŞI KARŞIYA!

Mücadele öncesinde İngiltere 23 puanla grup lider konumunda bulunurken, San Marino ise 0 puanda ve son sırada yer alıyor.

SAN MARİNO - İNGİLTERE İLK 11'LER

San Marino: Benedettini, Fabbri, Rossi, Battistini, Tomassini, Lunadei, Golinucci, Mulanori, D'Addario, Nanni, Hirsch.

İngiltere: Ramsdale, Coady, Mings, Maguire, Trent, Bellingham, Phillips, Saka, Fode, Smith Rowe, Harry Kane.

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