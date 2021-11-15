15 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Polonya - Macaristan maçı canlı anlatım (Polonya - Macaristan maçı canlı izle)

Polonya - Macaristan | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu son hafta maçında Polonya ile Macaristan karşı karşıya geliyor. Polonya - Macaristan maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde I grubu son maçlarında Polonya sahasında Macaristan ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin Macaristan adına ilk 11'de çıktığı karşılaşma öncesinde Polonya 20 puanla ikinci, Macaristan ise 14 puanla 4. sırada bulunuyor.

Varşova Stadı'nda oynanan ve saat 22.45'te başlayan karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

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