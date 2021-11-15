15 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Avusturya - Moldova maçı | CANLI

Avusturya - Moldova | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 Giriş Tarihi: 15.11.2021

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Avusturya sahasında Moldova'yı konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Zorlu maçta Avusturya ile Moldova kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

AVUSTURYA - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Avusturya ile Moldova maçı 15 Kasım Pazartesi günü saat 22:45'te başladı. Karşılaşmayı Aleksandar Stavrev yönetiyor. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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