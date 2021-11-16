16 Kasım 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

San Marino 0-10 İngiltere (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Katar biletini şovla aldı! San Marino kalesine tam 10 gol
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 Giriş Tarihi: 16.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu son hafta maçında San Marino ile İngiltere karşı karşıya geldi. Maçtan önce grup lideri konumunda bulunan ve mücadeleye favori olarak çıkan İngiltere, maçı 10-0 kazanarak turnuva için Katar'ın yolunu tuttu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. I grubu son hafta maçında San Marino ile İngiltere karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde hem grup lideri hem de maçın favorisi konumunda bulunan İngiltere, mücadeleyi 10-0 kazanarak Katar'ın yolunu tuttu.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Harry Maguire, 15. dakikada Fabbri kendi kalesine, 27, 31, 39 ve 42. dakikalarda Harry Kane, 58. dakikada Emile Smith Rowe, 69. dakikada Tyrone Mings ve 79. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

Ayrıca San Marino 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından İngiltere I grubunu lider tamamladı.

İşte I grubundaki puan durumu;

I GRUBU

1- İNGİLTERE: 26

2- POLONYA: 20

3- ARNAVUTLUK: 18

4- MACARİSTAN: 17

5- ANDORRA: 6

6- SAN MARİNO: 0

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