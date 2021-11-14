14 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Portekiz - Sırbistan | CANLI

Portekiz - Sırbistan | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Dünya Kupası Elemeleri'nde Potekiz sahasında Sırbistan'ı konuk ediyor. Portekiz-Sırbistan maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Portekiz ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. Portekiz-Sırbistan maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

PORTEKİZ - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - Sırbistan maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.


PORTEKİZ - SIRBİSTAN MAÇI İLK 11'LERİ

Portekiz: Patricio, Cancelo, Fonte, Dias, Nuno Mendes, Danilo, Renato, Moutinho, Ronaldo, Jota, Bernardo

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Lukic, Gudelj, Milinkovic Savic, Kostic, Tadic, Vlahovic

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