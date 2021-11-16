16 Kasım 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

İskoçya 2-0 Danimarka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İskoçya Danimarka’yı devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu son hafta maçında İskoçya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İskoçya, Souttar ve Che Adams'ın golleriyle 2-0 kazanarak grubu 2. sırada tamamladı. Öte yandan Danimarka ise grup lideri olarak Katar'ın yolunu tuttu.

İskoçya ve Danimarka, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka, ev sahibi ekbin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Maçın golleri İskoçya adına 35' Souttar, 86' Adams'tan geldi.

Bu sonuçla Danimarka, 27 puanla Dünya Kupası'na direkt katılmayı hak etti. İskoçya ise 23 puanla play-offlara kaldı.

Öte yandan Trabzonsporlu Cornelius, 72 dakika sahada kalırken yerinie Uhre'ye bıraktı.

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