Kuzey İrlanda - İtalya maçı | CANLI
Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İrlanda sahasında İtalya'yı konuk ediyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. İrlanda ile İtalya kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz....
KUZEY İRLANDA - İTALYA 11'LER:
Kuzey İrlanda: Peacock-Farrell, Cathcart, Evans, Flanagan, Lewis, Dallas, Davis, McCann, Saville, Whyte, Magennis
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson, Tonali, Jorginho, Barella, Berardi, Insigne, Chiesa
KUZEY İRLANDA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kuzey İrlanda - İtalya maçı 15 Kasım Pazartesi günü saat 22:45'te başladı. Maç UEFA TV'den canlı yayınlanıyor.
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