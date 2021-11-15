15 Kasım 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Kuzey İrlanda - İtalya maçı | CANLI

Kuzey İrlanda - İtalya | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 Giriş Tarihi: 15.11.2021

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İrlanda sahasında İtalya'yı konuk ediyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. İrlanda ile İtalya kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz....

KUZEY İRLANDA - İTALYA 11'LER:

Kuzey İrlanda: Peacock-Farrell, Cathcart, Evans, Flanagan, Lewis, Dallas, Davis, McCann, Saville, Whyte, Magennis

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson, Tonali, Jorginho, Barella, Berardi, Insigne, Chiesa

KUZEY İRLANDA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kuzey İrlanda - İtalya maçı 15 Kasım Pazartesi günü saat 22:45'te başladı. Maç UEFA TV'den canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
İskoçya - Danimarka CANLI İskoçya - Danimarka CANLI
Avusturya - Moldova | CANLI Avusturya - Moldova | CANLI
Polonya - Macaristan | CANLI Polonya - Macaristan | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör