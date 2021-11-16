16 Kasım 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Kuzey İrlanda 0-0 İtalya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya şansını play-off’lara bıraktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 10. karşılaşmasında Kuzey İrlanda ile İtalya kozlarını paylaştı. Windsor Park'ta oynanan zorlu mücadelede hakem Kovacs düdük çaldı. Gol sesi çıkmayan müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu skorla İtalya grubu 16 puanla ikinci sırada tamamlayarak Dünya Kupası şansını play-off'lara bıraktı. | Son dakika spor haberleri

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 10. maçında Kuzey İrlanda ile İtalya kozlarını paylaştı. Windsor Park'ta oynanan zorlu karşılaşmada hakem Kovacs düdük çaldı. Gol sesi çıkmayan müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla İtalya grubu 16 puanla ikinci sırada tamamlayarak Dünya Kupası şansını play-off'lara bıraktı.

C Grubu'nda İsviçre sahasında konuk ettiği Bulgaristan'ı 4-0 mağlup ederek 18 puanla Dünya Kupası biletini kaptı.

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