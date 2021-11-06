07 Kasım 2021, Pazar
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Barcelona'da Xavi Hernandez dönemi
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine efsane futbolcusu Xavi Hernandez'in getirildiğini açıkladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, eski futbolcusu Xavi Hernandez'i teknik direktörlük görevine getirdiğini duyurdu. Efsane isim, sezonun kalanında ve artı iki yıl daha Katalan devinde görev alacak.
Katar Ligi takımlarından Al Sadd'ı çalıştıran Xavi, eski kulübünün çağrısı üzerine sözleşmesini feshederek İspanya'nın yolunu tutmuştu.
Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou 💙❤️— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021
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