16 Kasım 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Avusturya 4-1 Moldova (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Avusturya Moldova’yı farklı geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan oynanan maçlarla devam etti. Avusturya sahasında Moldova'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri, Marko Arnautovic (2), Christopher Trimmel ve Dejan Ljubicic kaydetti. Moldova'nın tek sayısı ise Ion Nicolaescu'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan oynanan maçlarla devam etti. Zorlu karşılaşmada Avusturya ile Moldova kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Avusturya'ya galibiyeti getiren goller, 4 ile 55. dakikada Marko Arnautovic, 21'de Christopher Trimmel ve 83'te Dejan Ljubicic'ten geldi.

Konuk takımın tek sayısı ise 60'ta Ion Nicolaescu'dan geldi.

Avusturya, bu sonuçla F grubunda 16 puana ulaşıp 4. sırada yer alırken, Moldova ise 1 puanla son sırada kendine yer buldu.

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