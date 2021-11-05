SON DAKİKA: Barcelona'da Xavi dönemi! Al Sadd'dan açıklama geldi
Son dakika spor haberi: Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona'da yeni hocanın kim olacağı merak konusu olmuştu. Katalan ekibi, Al Sadd'ı çalıştıran efsane futbolcusu Xavi'yi takımın başına geçirmek için Katar kulübüyle anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz haftalarda Hollandalı çalıştırıcı Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona'nın yeni teknik direktörü belli oldu.
Katalan ekibi, için Al Sadd'ı çalıştıran efsane futbolcusu Xavi'yi takımın başına getiriyor.
Katar kulübünden yapılan açıklamada "Yönetim, Xavi'nin serbest kalma bedelinin ödenmesi sonrası Barcelona ile anlaşmaya vardı. Xavi, Al-Sadd tarihinin önemli bir parçası ve kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Al Sadd'ın CEO'su Turki Al-Ali, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Barcelona'dan bizimle görüşmek için buraya gelen yöneticilerin ziyaretini memnuniyetle ve saygıyla karşılıyoruz. Kulübümüzün bu konudaki tavrı ilk günden beri nettir. Teknik direktörümüz Xavi'yi, sezonun bu denli hassas bir noktasında bırakamayız." demişti.
Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi's move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We've agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd's history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X— 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021
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