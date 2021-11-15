Harry Kane tarihe geçmeye hazırlanıyor! İşte İngiltere Milli Takımı'nın en çok gol atan oyuncuları...
Özellikle genç oyuncularıyla son yıllarda oldukça başarılı bir grafik çizen İngiltere Milli Takımı'nda, öne çıkan isimlerden birisi de Harry Kane. Golcü futbolcu milli formayla bu zamana kadar çıktığı 66 maçta 44 gol atmayı başardı. İngiliz yıldız kulüp tarihine geçerek milli formayla en çok gol atan futbolcu ünvanını almak istiyor. İşte o liste...
Harry Kane, Eylül ayında Macaristan, Andorra ve Polonya'ya karşı arka arkaya üç Dünya Kupası eleme maçında gol attıktan sonra, Cuma akşamı Arnavutluk'a karşı mükemmel bir maç çıkardı.
Attığı üç golle İngiltere'nin gelmiş geçmiş en büyük forvet oyuncuları arasına girerken, bu listede Manchester United simgesi Wayne Rooney 37 golle zirvenin başında yer alıyor.
Kane'in 2021 yılında İngiltere'de 12 golü var ve bu başlı başına bir rekor. Bu başarıya ilk olarak 2019'da İngiliz efsaneler George Hilsdon ve Dixie Dean gol sayılarına ulaştı ve Vivian Woodward'dan sonra yılda iki kez çift haneli rakamlara ulaşan ikinci oyuncu oldu.
İngiltere'nin Pazartesi akşamı San Marino ile karşılaşacağı göz önüne alındığında, Kane'in uluslararası maçlar sonrasında açığı biraz daha kapatma şansı var. Arnavutluk maçından sonra yaptığı konuşmada, "Hat-trick yapmak güzeldi, umarım Pazartesi günü birkaç tane daha olur." dedi.
Lineker sekiz yıllık uluslararası kariyerinde İngiltere formasıyla maç başına 0.6 gol atarken, Charlton 12 yıllık bir süreçte maç başına 0.46 gol attı.
Maç sayısı ve gol oranını hesaba katarsak, Kane'in İngiltere'deki gol rekoru daha da etkileyici görünüyor. Rooney'nin maç başına 0,44 oranında 53 gol atabilmesi için 120 maça ihtiyaç duyduğu yerde, Kane sadece 66 maçta 0,67 oranında 44 gol kaydetti.
1-Wayne Rooney : 53 gol, 120 Maç
2-Bobby Charlton : 49 gol, 106 Maç
3-Gary Lineker : 48 gol, 80 Maç
4-Jimmy Greaves : 44 gol, 57 Maç
5-Harry Kane : 44 gol, 66 Maç
6-Michael Owen : 40 gol, 89 Maç
7-Nat Lofthouse: 30 gol, 33 Maç
8-Alan Shearer: 30 gol, 63 Maç
9-Tom Finney: 30 gol, 76 Maç
10-Vivian Woodward: 23 gol, 29 Maç
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