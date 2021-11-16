16 Kasım 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Polonya 1-2 Macaristan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Macaristan’a 3 puan yetmedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu son hafta maçında Polonya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Attila Szalai'nin de formasını giydiği Macaristan 2-1 kazandı. İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde I grubu maçında Polonya sahasında Macaristan'ı ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile noktalandı.

Mücadelede Macaristan'ın golleri Andras Schafer ve Daniel Gazdag'dan gelirken Polonya'nın tek golünü Karol Swiderski kaydetti.

Bu sonucun ardından Macaristan 17 puanla 4. sırada kaldı ve Dünya Kupası umutlarına veda etti.

Polonya ise İngiltere'nin ardından grubu ikinci bitirdi ve play-off oynama hakkı kazandı.

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