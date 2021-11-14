Liverpool'a Arsenal maçı öncesi 3 isimden kötü haber! Sadio Mane, Jordan Henderson ve Roberto Firmino...

İngiltere Premier Lig'de 20 Kasım'da nefes kesen bir maç oynanacak. Ligin iki güçlü ekibi Liverpool ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Liverpool'a 3 isimden kötü haber geldi. İşte detaylar...

20 Kasım tarihinde Premier Lig'de Arsenal'i sahasında ağırlayacak olan Liverpool'da 3 yıldız futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

İngiliz ekibinden Sadio Mane ve Jordan Henderson, milli takımlarının kadrolarından sakatlıkları nedeniyle çıkarıldılar.

Liverpool'da bir diğer sakatlığı bulunan futbolcu ise Roberto Firmino. Breziyalı golcü milli aradan önce sakatlanmış ve yaklaşık 1 ay sahalara dönemeyeceği ileri sürülmüştü.

Firmino'nun, Arsenal karşısında oynaması beklenmezken, Sadio Mane ve Jordan Henderson'ın durumları belirsizliğini koruyor.

MANE'NİN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Senegal'in Togo ile 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mane'nin durumu ile ilgili olarak, Senegal teknik direktörü Aliou Cisse, "ciddi bir şey değil" ifadelerinde bulundu.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ise, oynanacak önemli maç öncesi Jordan Henderson ve Sadio Mane'nin takıma katılmasını umuyor.

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