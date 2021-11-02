02 Kasım 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham'da Antonio Conte dönemi resmen başladı!

Tottenham’da Conte dönemi resmen başladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.11.2021

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, teknik direktörlüğe Antonio Conte'yi getirdiğini duyurdu. İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki İtalyan hoca ile 2023 yazına kadar opsiyonlu olarak anlaşma sağlandığı kaydedildi. | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktörlüğe Antonio Conte'yi getirdi.

İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki İtalyan teknik direktör ile 2023 yazına kadar opsiyonlu olarak anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Conte, daha önce Inter, Juventus, İtalya Milli Takımı ve Chelsea'yi de çalıştırmıştı. Juventus'la 3 Serie A şampiyonluğu, 2 de İtalya Süper Kupası kazanan deneyimli teknik adam, Inter'le bir Serie A şampiyonluğu, iki sezon çalıştırdığı Chelsea'yle ise birer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.

İngiliz kulübü, dün teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun görevine son vermişti.

İngiltere Premier Lig'de son olarak Manchester United'a 3-0 yenilen Tottenham, 15 puanla 8. sırada bulunuyor.

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