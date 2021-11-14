14 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Slovenya 2-1 Güney Kıbrıs (MAÇ SONUCU-ÖZET) Miha Zajc attı Slovenya kazandı

Zajc attı Slovenya kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Slovenya sahasında Güney Kıbrıs'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Slovenya'nın ilk golünü Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc kaydetti.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Slovenya ile Güney Kıbrıs karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Slovenya 2-1'lik skorla kazandı.

Slovenlerin maçtaki ilk golünü 48. dakikada Fenerbahçeli Miha Zajc atarken, diğer gol ise 84'te Adam Cerin'den geldi.

Güney Kıbrıs'ın tek sayısını ise 89'da Andronikos Kakoulis kaydetti.

Slovenya bu sonuçla grubu 14 puanla 4. sırada tamamlarken, 5 puanlı Güney Kıbrıs sonuncu oldu.

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