14 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lihtenştayn - Romanya maçı canlı anlatım (Lihtenştayn - Romanya maçı canlı izle)

Lihtenştayn - Romanya | CANLI
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 10. hafta maçında Lihtenştayn ile Romanya karşı karşıya geliyor. Lihtenştayn - Romanya maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. J grubunda son haftaya girilirken Lihtenştayn ile Romanya karşı karşıya geliyor. Lihtenştayn - Romanya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

LİHTENŞTAYN - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Lihtenştayn - Romanya maçının yayın bilgisi bulunmuyor.

LIHTENŞTAYN - ROMANYA İLK 11'LER

Lihtenştayn: Büchel, Wolfinger, Grünenfelder, Frommelt, Göppel, Spirig, Meier, Sele, Hasler, Noah Frick, Yanik Frick.

Romanya: Nita, Manea, Rus, Burca, Bancu, Nedelcu, Morutan, Stanciu, Man, Ivan, Puşcaş.

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