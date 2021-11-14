Lihtenştayn - Romanya maçı canlı anlatım (Lihtenştayn - Romanya maçı canlı izle)
2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 10. hafta maçında Lihtenştayn ile Romanya karşı karşıya geliyor. Lihtenştayn - Romanya maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. J grubunda son haftaya girilirken Lihtenştayn ile Romanya karşı karşıya geliyor. Lihtenştayn - Romanya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
LİHTENŞTAYN - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan Lihtenştayn - Romanya maçının yayın bilgisi bulunmuyor.
LIHTENŞTAYN - ROMANYA İLK 11'LER
Lihtenştayn: Büchel, Wolfinger, Grünenfelder, Frommelt, Göppel, Spirig, Meier, Sele, Hasler, Noah Frick, Yanik Frick.
Romanya: Nita, Manea, Rus, Burca, Bancu, Nedelcu, Morutan, Stanciu, Man, Ivan, Puşcaş.
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