Ermenistan - Almanya maçı canlı anlatım (Ermenistan - Almanya maçı canlı izle)

2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 10. hafta maçında Ermenistan ile Almanya karşı karşıya geliyor. Ermenistan - Almanya maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. J grubunda son haftaya girilirken Ermenistan ile Almanya karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde grup lideri konumunda bulunan Almanya'nın 24 puanı, Ermenistan'ın ise 12 puanı bulunuyor. Ermenistan - Almanya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ERMENİSTAN - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Ermenistan - Almanya maçı UEFA TV'den canlı yayınlanıyor.

ERMENİSTAN - ALMANYA İLK 11'LER

Ermenistan: Buchnev, Terteryan, Haroyan, Calisir, Voskanyan, Bayramyan, Udo, Spertsyan, Margaryan, Mkhitaryan, Adamyan.

Almanya: Ter Stegen, Tah, Kehrer, Ginter, İlkay Gündoğan, Raum, Sane, Hofmann, Neuhaus, Müller, Havertz

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