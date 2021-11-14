Ermenistan - Almanya maçı canlı anlatım (Ermenistan - Almanya maçı canlı izle)
2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 10. hafta maçında Ermenistan ile Almanya karşı karşıya geliyor. Ermenistan - Almanya maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. J grubunda son haftaya girilirken Ermenistan ile Almanya karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde grup lideri konumunda bulunan Almanya'nın 24 puanı, Ermenistan'ın ise 12 puanı bulunuyor. Ermenistan - Almanya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ERMENİSTAN - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan Ermenistan - Almanya maçı UEFA TV'den canlı yayınlanıyor.
ERMENİSTAN - ALMANYA İLK 11'LER
Ermenistan: Buchnev, Terteryan, Haroyan, Calisir, Voskanyan, Bayramyan, Udo, Spertsyan, Margaryan, Mkhitaryan, Adamyan.
Almanya: Ter Stegen, Tah, Kehrer, Ginter, İlkay Gündoğan, Raum, Sane, Hofmann, Neuhaus, Müller, Havertz
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