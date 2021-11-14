14 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hırvatista 1-0 Rusya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hırvatistan Katar biletini kaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu son hafta maçında, grubun ilk 2 sırasında bulunan Hırvatistan ile Rusya karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçı Hırvatistan, 81. dakikada Kudryashov'un kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanarak Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazanan takım oldu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. H grubu son hafta maçında grupta ilk 2 sırada bulunan Hırvatistan ile Rusya, Stadion Poljud stadında karşı karşıya geldi. Rekabet düzeyi oldukça üst düzey geçen maçı ev sahibi ekip, 81. dakikada Kudryashov'un kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanarak Katar biletini doğrudan kapan takım oldu.

Bu sonuçla H grubundadaki puan tablosu ise şu şekilde;

1- Hırvatistan: 23

2- Rusya: 22

3- Slovakya: 14

4- Slovenya: 14

5- G. Kıbrıs: 5

6- Malta: 5

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