2022 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu son hafta maçında, grubun ilk 2 sırasında bulunan Hırvatistan ile Rusya karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçı Hırvatistan, 81. dakikada Kudryashov'un kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanarak Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazanan takım oldu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. H grubu son hafta maçında grupta ilk 2 sırada bulunan Hırvatistan ile Rusya, Stadion Poljud stadında karşı karşıya geldi. Rekabet düzeyi oldukça üst düzey geçen maçı ev sahibi ekip, 81. dakikada Kudryashov'un kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanarak Katar biletini doğrudan kapan takım oldu.

Bu sonuçla H grubundadaki puan tablosu ise şu şekilde;

1- Hırvatistan: 23

2- Rusya: 22

3- Slovakya: 14

4- Slovenya: 14

5- G. Kıbrıs: 5

6- Malta: 5

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