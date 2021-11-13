13 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Andres Iniesta'dan Barcelona sözleri! "Bir gün..."

Iniesta’dan Barcelona sözleri! Bir gün...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.11.2021

Son dakika spor haberleri: Geçtiğimiz günlerde efsane futbolcusu Xavi'yi teknik direktörlük görevine getiren Barcelona'da bir başkan efsane futbolcu Andres Inista, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyerini Japonya Ligi ekibi Vissel Kobe'de sürdüren İspanyol futbolcu, bir gün Katalan ekibine dönmek istediğini söyledi.

Barcelona'nın efsane isimleri arasında yer alan Andres Iniesta, bir gün Katalan ekibine dönmeyi istediğini dile getirdi.

Kariyerini Japonya'nın Vissel Kobe takımında sürdüren İspanyol orta saha, eski takım arkadaşı Xavi'nin Barcelona'ya teknik direktör olarak dönmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gelecekte ne olacağını bilmiyorum ama hayatımın bir noktasında Barcelona'ya dönmek istiyorum. Hayat bana ne şekilde döneceğimi gösterecek. Teknik direktör olmayı isterim fakat Barcelona'da çalışır mıydım, bilmiyorum. Anı yaşamayı seviyorum ve şu an futbol oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Sneijder’in oğlu babasının yapamadığını yaptı Sneijder'in oğlu babasının yapamadığını yaptı
Muslera’lı Uruguay Arjantin’e mağlup Muslera'lı Uruguay Arjantin'e mağlup
İtalya ile İsviçre yenişemedi! İtalya ile İsviçre yenişemedi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör