Andres Iniesta'dan Barcelona sözleri! "Bir gün..."
Son dakika spor haberleri: Geçtiğimiz günlerde efsane futbolcusu Xavi'yi teknik direktörlük görevine getiren Barcelona'da bir başkan efsane futbolcu Andres Inista, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyerini Japonya Ligi ekibi Vissel Kobe'de sürdüren İspanyol futbolcu, bir gün Katalan ekibine dönmek istediğini söyledi.
Barcelona'nın efsane isimleri arasında yer alan Andres Iniesta, bir gün Katalan ekibine dönmeyi istediğini dile getirdi.
Kariyerini Japonya'nın Vissel Kobe takımında sürdüren İspanyol orta saha, eski takım arkadaşı Xavi'nin Barcelona'ya teknik direktör olarak dönmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gelecekte ne olacağını bilmiyorum ama hayatımın bir noktasında Barcelona'ya dönmek istiyorum. Hayat bana ne şekilde döneceğimi gösterecek. Teknik direktör olmayı isterim fakat Barcelona'da çalışır mıydım, bilmiyorum. Anı yaşamayı seviyorum ve şu an futbol oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı
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