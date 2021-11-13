13 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Karadağ-Hollanda maçı | CANLI

Karadağ-Hollanda | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'mızla aynı grupta yer alan Hollanda deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Karadağ-Hollanda maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Karadağ ile Hollanda kozlarını paylaşıyor. Karadağ - Hollanda maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KARADAĞ - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karadağ - Hollanda maçı S Sport'ta canlı yayınlanıyor.


KARADAĞ - HOLLANDA MAÇININ 11'LERİ

Karadağ: Sarkic, Radunovic, Vujajic, Tomasevic, Savic, Vukcevic, Jankovic, Jovovic, Haksabanovic, Osmajic, Djurdjevic

Hollanda: Bijlow, van Dijk, de Vrij, Blind, Dumfries, Wijnaldum, Groneveld, Klaassen, de Jong, Depay, Malen

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