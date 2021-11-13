13 Kasım 2021, Cumartesi

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Belçika - Estonya maçı canlı anlatım (Belçika - Estonya maçı canlı izle)

Belçika - Estonya | CANLI
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 9. haftasında Belçika ile Estonya karşı karşıya geliyor. Belçika - Estonya maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. E grubu 9. hafta mücadelesinde Belçika ile Estonya Stade Roi Baudouin'de kozlarını paylaşıyor. Belçika - Estonya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BELÇİKA - ESTONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:45'te başlayan Belçika - Estonya maçının yayıncısı bulunmuyor.

BELÇİKA - ESTONYA İLK 11'LER

Belçika: Courtois, Denayer, Vertonghen, Castagne, Meunier, Witsel, Vanaken, Carrasco, De Bruyne, Eden Hazard, Benteke.

Estonya: Igonen, Tamm, Mets, Paskotsi, Kreida, Vassiljev, Ojamaa, Poom, Teniste, Zenjov, Anier.

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