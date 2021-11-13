13 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa Kazakistan maçı CANLI İZLE (Fransa-Kazakistan canlı anlatım)

Fransa - Kazakistan | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında Fransa sahasında Kazakistan'ı ağırlıyor. Fransa-Kazakistan maçının tüm detayları ve mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Fransa ile Kazakistan kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

FRANSA KAZAKİSTAN İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Kounde, Upamecano, L. Hernandez, T. Hernandez, Coman, Kante, Rabiot, Griezmann, Mbappe, Benzema.

Kazakistan: Pokatilov, Erlanov, Tapalov, Marochkin, Bystrov, Alip, Islambek Kuat, Taykenov, Zharynbetov, Omirtayev, Aimbetov.

FRANSA - KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Kazakistan maçı saat 22:45'te başladı ve UEFA TV'den canlı yayınlanıyor.

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