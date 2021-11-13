13 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Norveç - Letonya | CANLI

Norveç - Letonya | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

A Milli Futbol Takımı'mızla aynı grupta yer alan takımlardan Norveç sahasında Letonya'yı konuk ediyor. Norveç-Letonya maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Norveç ile Letonya kozlarını paylaşıyor. Norveç-Letonya maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

NORVEÇ - LETONYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Norveç - Letonya maçı S Sport'ta canlı yayınlanıyor.




NORVEÇ - LETONYA MAÇI İLK 11 LERİ

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Lode, Meling, Thorsby, Normann, Odegaard, Thorstvedt, Elyounoussi, Sörloth.

Letonya: Ozols, Savalnieks, Cermomordijs, Dubra, Jurkovskis, Kigurs, Emsis, Ciganiks, Uldrikis, Jaunzems, Gutkovskis.

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