13 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bosna Hersek 1-3 Finlandiya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bosna Hersek 2022 Dünya Kupası şansını yitirdi!

Bosna Hersek Dünya Kupası şansını yitirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 7. maçında Bosna Hersek ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip grupların tamamlanmasına 1 maç kala Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırdı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında Bosna Hersek sahasında Finlandiya'yı ağırladı. 4 gol çıkan mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Finlandiya'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Marcus Forss, 51'de Robin Lod ve 73. dakikada ise Daniel O'Shaughnessy'i kaydetti. Bosna Hersek'in tek golü ise 69. dakikada Luka Menalo'dan geldi. Ayrıca Finlandiya'da 37. dakiakda Jukka Raitala direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MIRALEM PJANIC İLK 11'DE BAŞLADI

Mücadeleye Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic ilk 11'de başladı ve 66 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek 7 puanda kaldı ve grupların tamamlanmasına 1 maç kala Dünya Kupası şansını kaçırdı. Finlandiya ise 11 puana yükseldi.

D GRUBU PUAN DURUMU

Fransa - 6 maç - 12 puan
Finlandiya - 7 maç - 11 puan
Ukrayna - 7 maç - 9 puan
Bosna Hersek - 7 maç - 7 puan
Kazakistan - 7 maç - 3 puan

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