31 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Cercle Brugge Royal Antwerp maç sonucu: 0-1 (Brugge - Antwerp maç özeti)

Antwerp F.Bahçe maçı öncesi Frey’le moral buldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Belçika 1. Ligi 13. hafta maçında Royal Antwerp, deplasmanda Cercle Brugge ile karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin de rakibi olan Royal Antwerp, 57. dakikada Michael Frey'in penaltıdan kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı.

Belçika 1. Futbol Ligi'nin 13. haftasında Royal Antwerp, deplasmanda Cercle Brugge'ü 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Perşembe günü karşılaşacağı Royal Antwerp, ligde kümede kalma mücadelesi veren Cercle Brugge'e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi Royal Antwerp, eski Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey'in 57. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Royal Antwerp, ligde 24 puanla üçüncü sıradaki yerini korurken, Cercle Brugge ise 9 puanla 17. sırada kaldı.

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