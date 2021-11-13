13 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da Xavi kuralları çiğnendi

Barcelona’da Xavi kuralları çiğnendi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz günlerde efsanesi olduğu Barcelona'ya teknik direktör olarak dönen Xavi, 10 maddeden oluşan kurallarıyla ses getirmişti. Katalan ekibinde forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Puig'in İspanyol çalıştırıcının kurallarını çiğnediği öğrenildi.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da kovulan Ronald Koeman'ın yerine başına geçirilen Xavi Hernandez, kötü bir sezon geçiren takımda disiplini sağlamak adına ilk adım olarak 10 maddelik bir kural listesi belirlemişti.

İspanyol basınında yer alan habere göre Riqui Puig, bu kuralları çiğneyen ilk futbolcu oldu. Buna göre Puig, yürüyüş yolunda bir yayaya elektrikli scooterı ile çarptı. Ayrıca, birden fazla kişinin binmesinin yasak olmasına rağmen Puig ile beraber bir arkadaşının da scooter üstünde olduğu iddia edildi.

Xavi'nin yasak listesine koyduğu "tehlikeli aksiyonlar"ın içinde yer alan scootera binip bir de kaza yapan Puig'in Xavi'den ceza alıp almayacğaı kesin olmasa da İspanyol basını Xavi'nin bu kuralları çıkardığı esnada pazarlığın olmayacağını ve mutlaka cezaların olacağını söylediğini yazmıştı.

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