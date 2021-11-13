13 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mauro Icardi'den flaş karar!

Mauro Icardi’den flaş karar!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yılduz Mauro Icardi, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Ligue 1 devi PSG'de forma giyen Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Arjantinli futbolcunun ilk 11'de yeteri kadar şans bulamadığı için yönetime ayrılık talebinde bulunduğu öne sürüldü.

Haberde Icardi'nin eşi Wanda Nara ile ilişkisine odaklanabileceği ve daha sakin bir hayat sürmek istediğini söylediği de yazıldı.

JUVENTUS ICARDI'Yİ İSTİYOR

Öte yandan sezon başında Icardi transferi için girişimlerde bulunan Juventus'un yıldız oyuncu için ocak ayında bir kez daha devreye gireceği yazıldı.

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