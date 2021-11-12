12 Kasım 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya İsviçre maçı CANLI İZLE (İtalya-İsviçre canlı anlatım)

İtalya - İsviçre | CANLI
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 7. maçında İtalya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. İtalya-İsviçre mücadelesinin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu maçında İtalya sahasında İsviçre'yi ağırlıyor. İki takımın da 4 galibiyet, 2 beraberliği bulunurken bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyorlar. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

İTALYA İSVİÇRE İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson, Barella, Jorginho, Locatelli, Belotti, Insigne, Chiesa

İsviçre: Sommer, Widmer, Schar, Akanji, Ricardo Rodríguez, Freuler, Zakaria, Steffen, Okafor, Shaqiri, Vargas.


İTALYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İtalya - İsviçre maçı saat 22.45'te başladı ve dev mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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