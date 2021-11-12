12 Kasım 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Cibuti 0-4 Cezayir (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Feghouli attı Cezayir kazandı!

Feghouli attı Cezayir kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda Cibuti ile Cezayir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Cezayir 4-0 kazanırken, Galatasaraylı Sofiane Feghouli takımı adına 1 gol attı.

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 5. maçında Cezayir deplasmanda Cibuti'yle karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Cezayir'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Youcef Belaili, 40'ta Benrahma, 42. dakikada Feghouli ve 87. dakikada Islam Slimani kaydetti.

FEGHOULI 90 DAKİKA OYNADI!

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 1 gol atan Sofiane Feghouli, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Cezayir 5 maç sonunda 13 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Cibuti ise 0 puanla grubun sonuna demirledi.

Grubun 6. ve son hafta maçında Cezayir sahasında Burkina Faso'yu ağırlayacak. Cezayir bu maçtan beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde Dünya Kupası'na katılacak. Mağlup olması halinde ise Burkina Faso bileti kazanan takım olacak.

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