İngiltere - Arnavutluk maçı canlı anlatım (İngiltere - Arnavutluk maçı canlı izle)
2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 9. haftasında İngiltere ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor. İngiltere - Arnavutluk maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde devam ediyor. I grubu 9. hafta mücadelesinde İngiltere ile Arnavutluk kozlarını paylaşıyor. İngiltere - Arnavutluk maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
İNGİLTERE - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:45'te başlayan İngiltere - Arnavutluk maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.
İNGİLTERE - ARNAVUTLUK İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, James, Henderson, Phillips, Chilwell, Sterling, Foden, Sterling, Kane.
Arnavutluk: Strakosha, Ismajli, Kumbulla, Veseli, Hysaj, Ramadani, Bare, Trashi, Bajrami, Cikalleshi, Uzuni.
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