12 Kasım 2021, Cuma

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İngiltere - Arnavutluk maçı canlı anlatım (İngiltere - Arnavutluk maçı canlı izle)

İngiltere - Arnavutluk | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 Giriş Tarihi: 12.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 9. haftasında İngiltere ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor. İngiltere - Arnavutluk maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde devam ediyor. I grubu 9. hafta mücadelesinde İngiltere ile Arnavutluk kozlarını paylaşıyor. İngiltere - Arnavutluk maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

İNGİLTERE - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:45'te başlayan İngiltere - Arnavutluk maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

İNGİLTERE - ARNAVUTLUK İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, James, Henderson, Phillips, Chilwell, Sterling, Foden, Sterling, Kane.

Arnavutluk: Strakosha, Ismajli, Kumbulla, Veseli, Hysaj, Ramadani, Bare, Trashi, Bajrami, Cikalleshi, Uzuni.

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