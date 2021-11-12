12 Kasım 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Yunanistan 0-1 İspanya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İspanya liderliğe kanatlandı!

İspanya liderliğe kanatlandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçında Yunanistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanya 1-0 kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda İspanya deplasmanda Yunanistan'a konuk oldu. Mücadele İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İspanya'ya galibiyeti getiren golü 26. dakikada penaltıdan Pablo Sarabria kaydetti.

Trabzonsporlu Manolis Siopis karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçeli Dimitrios Pelkas ise 78. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte İspanya 16 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu. Yunanistan ise 9 puanda kaldı.

Grubun 8. ve son haftasında İspanya sahasında İsveç'i konuk edecek. Yunanistan ise Kosova'yı ağırlayacak.

İŞTE B GRUBUNDA PUAN DURUMU

İspanya: 16
İsvaç: 15
Yunanistan: 9
Gürcistan: 7
Kosova: 4

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