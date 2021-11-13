13 Kasım 2021, Cumartesi
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İngiltere: 23
İngiltere 5-0 Arnavutluk (MAÇ SONUCU - ÖZET)
2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 9. hafta maçında İngiltere, sahasında Arnavutluk'u konuk etti. Ev sahibi ekip Harry Kane'in hat-trick yaptığı, Harry Maguire ve Jordan Henderson'ın da golleriyle destek olduğu maçı 5-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor... I Grubu 9. maçında İngiltere, sahasında Arnavutluk ile kozlarını paylaştı. İngilizler, karşılaşmayı 5-0 farklı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Harry Maguire, 18', 33', 45+1. dakikalarda Harry Kane ve 28. dakikada Jordan Henderson kaydetti.
Bu galibiyet sonrası İngiltere puanını 23'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
İşte I Grubu'nda puan durumu:
İngiltere: 23
Polonya: 20
Arnavutluk: 15
Macaristan: 14
Andorra: 6
San Marino: 0
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