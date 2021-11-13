13 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere 5-0 Arnavutluk (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kane devleşti! İngilizler farklı kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 9. hafta maçında İngiltere, sahasında Arnavutluk'u konuk etti. Ev sahibi ekip Harry Kane'in hat-trick yaptığı, Harry Maguire ve Jordan Henderson'ın da golleriyle destek olduğu maçı 5-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor... I Grubu 9. maçında İngiltere, sahasında Arnavutluk ile kozlarını paylaştı. İngilizler, karşılaşmayı 5-0 farklı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Harry Maguire, 18', 33', 45+1. dakikalarda Harry Kane ve 28. dakikada Jordan Henderson kaydetti.

Bu galibiyet sonrası İngiltere puanını 23'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

İşte I Grubu'nda puan durumu:

İngiltere: 23
Polonya: 20
Arnavutluk: 15
Macaristan: 14
Andorra: 6
San Marino: 0

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