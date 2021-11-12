12 Kasım 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da rahatsızlık yaşayan Sergio Kun Aguero futbolu bırakabilir!

Barça’da rahatsızlık yaşayan Aguero futbolu bırakabilir!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

İspanya Ligi takımlarından Barcelona forması giyen Sergio Aguero'nun, kalp rahatsızlığı sebebi ile sahalardan uzak kalmıştı. Tedavi sürecinden dolayı en az 3 ay sahalardan uzak kalacağına inanılan Aguero için bugün yeni bir iddia daha geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Aguero'nun kalbindeki problemin sanıldığından daha ciddi olabileceği ve oyuncunun futbolu bırakmak zorunda kalabileceği yazıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Sezon başında bedelsiz olarak İngiltere Premier League ekibi Manchester City'den ayrılıp İspanya'da Barcelona'nın yolunu tutan Sergio Kun Aguero, Deportivo Alaves maçında nefes darlığı yaşayarak oyundan çıkmış ve sonrasında kalp ritim bozukluğu teşhisi konulmuştu.

Tedavi sürecinden dolayı en az 3 ay sahalardan uzak kalacağına inanılan Aguero için bugün yeni bir iddia daha geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Aguero'nun kalbindeki problemin sanıldığından daha ciddi olabileceği ve oyuncunun futbolu bırakmak zorunda kalabileceği yazıldı.

10 yıllık Manchester City kariyerini sonlandırarak Barcelona'ya transfer olan Sergio Agüero sakatlık nedeniyle iki buçuk ay forma giyemedi.

Arjantinli Barcelona formasıyla ilk maçına 17 Ekim'de Valencia karşısında çıktı. Real Madrid derbisinde 1 gol atan Agüero, Rayo Vallecano maçında 90 dakika forma giydi.

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