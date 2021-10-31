31 Ekim 2021, Pazar
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Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçı İnter 2-0 kazandı.
İnter'e galibiyeti getiren golleri 60. ve 68. dakikada Joaquin Correa kaydetti.
İki maç aradan sonra kazanan İnter 24 puanla 3. sırada yer aldı. 8 maçtır kazanamayan Udinese ise 11 puanla 14. sırada kaldı.
İnter gelecek hafta deplasmanda Milan ile karşılacak. Udinese is Sassuolo'yu konuk edecek.
Inter 2-0 Udinese (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu...
İtalya Serie A'da temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter sahasında Udinese'yi 2-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz mücadelede 70 dakika görev aldı. Milano ekibinin gollerini 60. ve 68. dakikada Joaquin Correa kaydetti.
İtalya Serie A'da 11. hafta mücadelesinde İnter, Udinese'yi konuk etti.
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçı İnter 2-0 kazandı.
İnter'e galibiyeti getiren golleri 60. ve 68. dakikada Joaquin Correa kaydetti.
İki maç aradan sonra kazanan İnter 24 puanla 3. sırada yer aldı. 8 maçtır kazanamayan Udinese ise 11 puanla 14. sırada kaldı.
İnter gelecek hafta deplasmanda Milan ile karşılacak. Udinese is Sassuolo'yu konuk edecek.
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