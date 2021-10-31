Manchester United'ın yıldız futbolcusu Ronaldo birkaç gün önce eşiyle ikiz bebeklerini duyurduğu paylaşıma rekor beğeni geldi. Portekizli yıldızın bu paylaşımı Messi'nin Barcelona'dan ayrılığını açıkladığı fotoğraf ve Copa America zaferi, 22 milyona dayanmıştı. Ronaldo, sanat ve magazin dünyasının popüler isimlerini de geride bırakarak 2021'in etkileşim rekorunu kırdı.

Ronaldo'nun eşiyle birlikte yaptığı ultrason fotoğrafı paylaşımı tam 29,3 milyon beğeni aldı. Messi'nin Barcelona'dan ayrılığını açıkladığı fotoğraf ve Copa America zaferi, 22 milyona dayanmıştı. Ronaldo, sanat ve magazin dünyasının popüler isimlerini de geride bırakarak 2021'in etkileşim rekorunu kırdı.



REKORU KIRDI

Ronaldo'nun paylaşımı, 25 milyon beğeni barajını geçerek birçok dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı. Portekizli yıldızın rekor paylaşımı an itibarıyla 29.3 milyon beğeni almış durumda. Bu beğeni sayısı, 2021'in rekoru oldu. Rekor, 26 Mayıs 2021'de 26.7 milyonluk paylaşımla Ariana Grande'deydi.

MESSİ BARAJI GEÇEMEDİ

Lionel Messi'nin 11 Temmuz 2021'de yaptığı Copa America zaferi paylaşımı 21.9 milyon beğeni aldı. Barcelona'dan ayrıldığını açıkladığı 8 Ağustos 2021 tarihli fotoğraf ise 21 milyon beğenide. 11 Ağustos 2021'deki PSG'li fotoğrafı da 22,1 milyon beğeni gördü. Messi, 25 milyon barajını geçemedi.

HER GÜN YÜKSELİYOR

Ronaldo'nun ultrasonlu fotoğrafı her geçen gün artıyor. Portekizli star bu hızla giderse Chris Godfrey'in rekor paylaşımını geride bırakabilir.



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