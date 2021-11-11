11 Kasım 2021, Perşembe

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Yunanistan İspanya maçı CANLI İZLE (Yunanistan-İspanya canlı anlatım)

Yunanistan-İspanya | CANLI
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçında Yunanistan ile İspanya karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu karşılaşmasında İspanya deplasmanda Yunanistan'a konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

YUNANİSTAN İSPANYA İLK 11'LER

Yunanistan: Vlachodimos, Androutsos, Goutas, Tzavellas, Tsimikas, Giannoulis, Siopis, Bouchalakis, Mantalos, Masouras, Pavlidis.

İspanya: Simon, Carvajal, Inigo, Laporte, Gaya, Rodri, Gavi, Koke, Sarabia, De Tomas, Morata.

YUNANİSTAN-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yunanistan ile İspanya arasında oynanan maç saat 22.45'te başladı ve S Sports'tan canlı yayınlanıyor.

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