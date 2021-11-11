Almanya Liechtenstein maçı CANLI İZLE (Almanya-Liechtenstein canlı anlatım)
2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 9. maçında Almanya ile Liechtenstein ile kozlarını paylaşıyor. Maçın tüm detayları ve CANLI ANLATIMI haberimizde...
Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor... Almanya, J Grubu 9. maçında sahasında Liechtenstein ile kozlarını paylaşıyor. Almanya - Liechtenstein maçının canlı anlatımı haberimizde...
ALMANYA - LIECHTENSTEIN İLK 11'LER
Almanya: Neuer, Hofmann, Rüdiger, Kehrer, Gunter; Gündoğan, Goretzka; Baku, Müller, Sane; Reus.
Liechtenstein: Büchel, Wolfinger, Malin, Kaufmann, Hofer, Göppel, Sele, Frommelt, Hasler, Salanovic, Frick.
ALMANYA - LIECHTENSTEIN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Almanya - Liechtenstein maçı saat 22:45'de başladı ve mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.
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