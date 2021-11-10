Galatasaray'dan La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao yeni sözleşmeyi kaptı!
Galatasaray'dan ayrılan ve İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, performansıyla taraftarlardan alkış toplamaya devam ediyor. Hem Real Madrid hem de Barcelona'ya gol atan Falcao, yeni sözleşmeyi de kaptı. İşte detaylar...
Büyük umutlarla transfer olduğu Galatasaray'da bekleneni veremeyen Radamel Falcao, Rayo Vallecano'da yeniden doğdu. Kolombiyalı golcü yeni kulübüyle La Liga'da çıktığı 8 maçta 5 gole imza attı. Bu performas sarı-kırmızılı taraftarları oldukça şaşırttı.
BARCELONA'YA DA ATTI REAL MADRID'E DE
Üstelik bu 5 golününün 2'sini Barcelona ve Real Madrid gibi dev takımlara karşı atan "El Tigre" yeniden göze girdi. Bunun sonucunda harekete geçen Madrid ekibi, 1 yıllığına anlaştığı 35 yaşındaki golcünün sözleşmesini uzatma kararı aldı.
RAYO VALLECANO'NUN İLACI OLDU
İspanyol AS Gazetesi'nde çıkan habere göre; Falcao'dan çok memnun olan Rayo Vallecano kulübü kendisini önümüzdeki sezon da bırakmayacak. Bu yüzden de 1 yıllık yeni anlaşma teklif edecek.
SAKATLIKLARDAN KORUYACAKLAR
İspanyol temsilcisinde teknik ekibin de Falcao'nun kalmasına onay verdiği kaydedildi. Hatta tek handikapı olan sık sakatlanmasının önüne geçmek için kendisine özel bir çalışma programı hazırlanacağı da ifade edildi.
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