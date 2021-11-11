Romanya - İzlanda maçı canlı anlatım (Romanya - İzlanda maçı canlı izle)
2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 9. hafta maçında Romanya ile İzlanda karşı karşıya geliyor. Romanya - İzlanda maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Galatasaray'dan Morutan ve Cicaldau'nun formasını giydiği Romanya Milli Takımı sahasında İzlanda ile karşı karşıya geliyor.
Steaua Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetiyor.
ROMANYA İZLANDA MAÇI 11'LERİ:
Romanya: Nita, Ratiu, Chichireş, Nedelcearu, Toşca, Cicaldau, Marin, Stanciu, Ianis Hagi, Tanase, Alibec
İzlanda: Olafsson, Sampsted, Bjarnason, Gretarsson, Skulason, Thordarson, Birkir Bijarnason, Johanesson, Thorsteinsson, Gudmundsson, Gudjohnsen
ROMANYA - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Romanya - İzlanda maçı saat 22:45'de başladı. Mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.
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