PSG'de şoke eden olay! Aminata Diallo takım arkadaşını demir çubuklarla dövdürdü

Paris Saint-Germain'in kadın futbol takımı oyuncularındna Aminata Diallo, takım arkadaşlarından Kheira Hamrou'yi dövdürme suçuyla tutuklandı. 26 yaşındaki futbolcunun forma rekabeti sebebiyle Real Madrid maçı öncesi takım arkadaşını dövdürerek maça çıkamamasına sebep olduğu öne sürüldü.

Fransa takımlarından Paris Saint Germain'in kadın futbol takımı, dünya kamuoyunu sarsan bir olayla gündeme geldi. PSG'nin 26 yaşındaki futbolcusu Aminata Diallo, 31 yaşındaki takım arkadaşı Kheira Hamroui'nin Çarşamba günü Versailles yakınlarındaki evinde saldırıya uğradığı olayla ilgili olarak tutuklandı. Fransa medyasında yer alan haberde, iki maskeli saldırganın Hamraoui ve Diallo'nun bulunduğu arabanın önünü keserek Hamraoui'ye demir çubuklarla saldırdığı belirtildi. Elleri ve bacaklarındaki yaralarına dikiş atılan Hamroui, Salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçında forma giyemedi ve yerine Diallo oynadı. PSG maçı 4-0 kazanırken Diallo ertesi sabah tutuklandı.

PSG OLAYI DOĞRULADI AMA…

Polis henüz Diallo'yu suçlu bulmadı ve maskeli saldırganları teşhis edip etmediği bilinmiyor. Ancak Fransız medyası, Diallo'nun forma rekabeti içinde olduğu takım arkadaşının dövülmesine azmettirdiği teorisi üzerinde duruyor. Paris Saint Germain, Diallo'nun tutuklandığını ve olayın başka bir oyuncuya saldırıyla ilgili olduğunu kabul etti. Polis ekipleriyle iş birliği yapıldığının belirtildiği açıklamada başka bir detay verilmedi.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Saldırı, 4 Kasım akşamı PSG'li futbolcuların yer aldığı bir yemekten sonra gerçekleşti. Yemekten sonra Diallo, Hamroui'yi evine götürmeyi teklif etti. İkili Hamroui'nin evine yaklaştığında, iki maskeli adam arabayı durdurdu ve PSG'li futbolcuyu demir çubuklarla dövdü. Saldırının birkaç dakika sürdüğü ve ardından saldırganların kaçtığı tahmin ediliyor. Kulüp içerisinden AFP'ye konuşan bir kişi, Diallo'nun saldırı sırasında iki kişi tarafından etkisiz hale getirildiği, ancak herhangi bri yaralanma yaşamadığını söyledi. İki adamın arabayı nasıl durdurduğu veya Diallo'nun nasıl etkisiz hale getirildiği belli değil.

HAMROUI'NİN KARİYERİ

Hamroui 2012-2016 yılları arasında Henin Beamont ve Saint Etienne forması giydi. Daha sonra iki kez Şampiyonlar Ligi'ni ve iki kez Fransa Kupası'nı kazandığı Lyon'a imza attı ve Lyon ile iki kez lig şampiyonluğu yaşadı. Ardından Barcelona'ya giden Hamroui, Katalan ekibinin ilk kez Şampiyonlar Ligi finali oynamasına yardım etti ancak, Lyon'a 4-1 yenildikleri final maçında kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Öte yandan Diallo da, Hamroui'nin ayrıldığı 2016 yılında PSG'ye imza attı ve iki sezon Fransız ekibinde forma giydi. Ardından ABD ve İspanya'da kariyerini sürdüren Diallo sezon başında yeniden PSG'ye transfer oldu.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ