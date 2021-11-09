Barcelona'da Xavi Hernandez kuralları! İmzayı attı yürürlüğe koydu
Barcelona, teknik direktör Ronald Koeman'ın aldığı istikrarsız sonuçlardan sonra takımın başına efsane futbolcularından Xavi Hernandez'i resmen getirdi. Katalan temsilcisine imza atan Xavi, kurallarıyla birlikte geldi. İşte deneyimli çalıştırıcının belirlediği o liste...
TESİSLERE 1,5 SAAT ÖNCE GELİNECEK
Oyuncular; kahvaltı, antrenman hazırlığı ve bireysel çalışmalar için belirlenen vakitten bir buçuk saat önce tesislere gelecek. Antrenör ekibi ise 2 saat önce tesislerde bulunacak.
BESLENME UZMANI İLE YEMEK
Oyuncular, yemeklerini bir beslenme uzmanının gözetiminde tesislerde yiyecek. Uygun bir diyet programı uygulanacak ve sakatlıklardan kaçınılacak.
KURAL İHLALİNE AĞIR CEZALAR
Xavi, Luis Enrique'nin kulüpten ayrılığı sonrasında kaldırılan ceza sistemini de geri getirdi. Kural ihlali yapan oyuncular, ağır cezalara maruz kalacak.
MAÇTAN ÖNCE EVDE KALINACAK
Oyuncular, maçtan 48 saat önce evlerinde bulunacak. Bu kural, oyuncuların fiziksel olarak en üst seviyede kalması için konuldu.
ŞEHİR DIŞINA İZİNLE ÇIKILACAK
Oyuncuların futbol dışı faaliyetleri de kontrol altına alındı. Boş zamanlarında şehir dışına çıkmak isteyen isimler, teknik heyetten izin almak zorunda olacak.
RİSKLİ FAALİYETLER YASAKLANDI
İçerisinde risk barındıran eğlenceler yasaklandı. Oyunculara özellikle sörf yapma ve elektronik scooter kullanma yasağı getirildi.
ÖRNEK SPORCU OLUNACAK
Son olarak oyunculardan iyi bir imaja sahip olmaları ve insanlara örnek bir tavır sergilemeleri istendi.
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