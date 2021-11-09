10 Kasım 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da Xavi Hernandez kuralları! İmzayı attı yürürlüğe koydu

Barcelona, teknik direktör Ronald Koeman'ın aldığı istikrarsız sonuçlardan sonra takımın başına efsane futbolcularından Xavi Hernandez'i resmen getirdi. Katalan temsilcisine imza atan Xavi, kurallarıyla birlikte geldi. İşte deneyimli çalıştırıcının belirlediği o liste...

Barcelona’da Xavi Hernandez kuralları! İmzayı attı yürürlüğe koydu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.11.2021

Barcelona'ya teknik direktör olarak geri dönen Xavi Hernandez ilk iş olarak takıma bazı kurallar koydu.

Barcelona’da Xavi Hernandez kuralları! İmzayı attı yürürlüğe koydu

TESİSLERE 1,5 SAAT ÖNCE GELİNECEK

Oyuncular; kahvaltı, antrenman hazırlığı ve bireysel çalışmalar için belirlenen vakitten bir buçuk saat önce tesislere gelecek. Antrenör ekibi ise 2 saat önce tesislerde bulunacak.

Barcelona’da Xavi Hernandez kuralları! İmzayı attı yürürlüğe koydu

BESLENME UZMANI İLE YEMEK

Oyuncular, yemeklerini bir beslenme uzmanının gözetiminde tesislerde yiyecek. Uygun bir diyet programı uygulanacak ve sakatlıklardan kaçınılacak.

Barcelona’da Xavi Hernandez kuralları! İmzayı attı yürürlüğe koydu

KURAL İHLALİNE AĞIR CEZALAR

Xavi, Luis Enrique'nin kulüpten ayrılığı sonrasında kaldırılan ceza sistemini de geri getirdi. Kural ihlali yapan oyuncular, ağır cezalara maruz kalacak.

Barcelona’da Xavi Hernandez kuralları! İmzayı attı yürürlüğe koydu

MAÇTAN ÖNCE EVDE KALINACAK

Oyuncular, maçtan 48 saat önce evlerinde bulunacak. Bu kural, oyuncuların fiziksel olarak en üst seviyede kalması için konuldu.

Barcelona’da Xavi Hernandez kuralları! İmzayı attı yürürlüğe koydu

ŞEHİR DIŞINA İZİNLE ÇIKILACAK

Oyuncuların futbol dışı faaliyetleri de kontrol altına alındı. Boş zamanlarında şehir dışına çıkmak isteyen isimler, teknik heyetten izin almak zorunda olacak.

Barcelona’da Xavi Hernandez kuralları! İmzayı attı yürürlüğe koydu

RİSKLİ FAALİYETLER YASAKLANDI

İçerisinde risk barındıran eğlenceler yasaklandı. Oyunculara özellikle sörf yapma ve elektronik scooter kullanma yasağı getirildi.

Barcelona’da Xavi Hernandez kuralları! İmzayı attı yürürlüğe koydu

ÖRNEK SPORCU OLUNACAK

Son olarak oyunculardan iyi bir imaja sahip olmaları ve insanlara örnek bir tavır sergilemeleri istendi.

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