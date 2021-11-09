Zlatan Ibrahimovic: 40 yaşındayım bırakmayı düşünmüyorum!
Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 40 yaşındaki yıldız oyuncu emeklilik tarihinin belli olup olmadığına ilişkin soruya, "Futbolu bırakmakla ilgili hiç plan yapmadım. Pişman olacağım bir karar vermek istemiyorum. Bırakmayı düşünmek de istemiyorum. Milli takımda da çağırıldığım sürece oynamaya devam edeceğim." açıklamasını yaptı.
40 yaşındaki yıldız isim emeklilik tarihinin belli olup olmadığına ilişkin soruya, "Ibrahimovic: "Futbolu bırakmakla ilgili hiç plan yapmadım. Pişman olacağım bir karar vermek istemiyorum. Bırakmayı düşünmek de istemiyorum. Milli takımda da çağırıldığım sürece oynamaya devam edeceğim." açıklamasını yaptı.
Yaşının üst düzey oynamak için ileri olduğunu ve bu yüzden sağlık kontrollerini daha sıkı tuttuğunu belirten Zlatan, "Milano'da beni 24 saat takip eden bir fizyoterapistim var. En ufak bir şey hissettiğimde hemen tedavi olmam gerekiyor. Geçen sezon normalden daha fazla sakatlandım çünkü sahada her şeyimi verdim. 30 yıl böyle oynayınca ağrıların geçmediğini anladım" diye konuştu.
Zlatan Ibrahimovic bu sezon Serie A'da 6 maça çıkıp 3 gol kaydederken Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta toplam 46 dakika sahada kaldı.
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