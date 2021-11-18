18 Kasım 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

SPOR HABERİ: Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec açıkladı! Yusuf Yazıcı ayrılacak mı?

Fransa Ligi takımlarından Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın geleceği merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz sezon performansıyla dikkatlerş üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu, teknik direktör değişikliği ile birlikte yedek kalmaya başlamıştı. Transferde adı Trabzonspor ile anılan milli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

SPOR HABERİ: Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec açıkladı! Yusuf Yazıcı ayrılacak mı?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, geçen sezon Avrupa ve Fransa Ligue 1'de attığı kritik gollerle takımına büyük katkı vermişti.

SPOR HABERİ: Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec açıkladı! Yusuf Yazıcı ayrılacak mı?

GOURVENNEC'İN GELİŞİYLE YEDEK KALDI
Sabah'ın derlediği habere göre; 24 yaşındaki oyuncu bu sezon yeni teknik direktör Jocelyn Gourvennec'in gelişiyle birlikte takımda yedek kalmaya başladı.

SPOR HABERİ: Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec açıkladı! Yusuf Yazıcı ayrılacak mı?

TRABZONSPOR'A DÖNECEK Mİ?
Yusuf, bu sezon ligde geride kalan 13 maçın 12'sinde oynadı ancak yalnızca 2 maçta (Lorient-Montpellier) 11'de sahaya çıkabildi. milli futbolcumuz bu maçlarda 1 gol, 1 asitlik performans sergiledi.

SPOR HABERİ: Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec açıkladı! Yusuf Yazıcı ayrılacak mı?

Hem yurt içinde hem de Fransız basınında Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a döneceği iddiaları yer almaya başlamıştı.

SPOR HABERİ: Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec açıkladı! Yusuf Yazıcı ayrılacak mı?

HOCASINDAN AÇIKLAMA GELDİ!
Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, transfer iddiaları sonrası Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

SPOR HABERİ: Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec açıkladı! Yusuf Yazıcı ayrılacak mı?

"Milli arada takımda kalan isimlerle çalıştık. Bu arayı özellikle Yusuf Yazıcı ile görüşerek değerlendirdim. İlk 11'e giremediği için hayal kırıklığına uğradı."

SPOR HABERİ: Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec açıkladı! Yusuf Yazıcı ayrılacak mı?

"GELECEKTE ONA GÜVENECEĞİZ"
"Burada iyi bir 2 hafta geçirdi. Daha iyi antrenman yapıyor. Ruh hali iyi ve yeteneğini gösterebiliyor. Açıkçası gelecekte ona güveneceğiz."

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