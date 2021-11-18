SPOR HABERİ: Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec açıkladı! Yusuf Yazıcı ayrılacak mı?

"GELECEKTE ONA GÜVENECEĞİZ"

"Burada iyi bir 2 hafta geçirdi. Daha iyi antrenman yapıyor. Ruh hali iyi ve yeteneğini gösterebiliyor. Açıkçası gelecekte ona güveneceğiz."

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