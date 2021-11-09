İngiltere'den Marcus Rashford'a büyük onur! Kraliyet nişanı verildi
Manchester United'ın golcü oyuncusu Marcus Rashford, yardıma muhtaç çocuklar için verdiği mücadele nedeniyle İngiltere tarafından kraliyet nişanına layık görüldü.
İngiltere, Manchester United golcüsü Marcus Rashford'a yardıma muhtaç çocuklar için verdiği mücadele nedeniyle kraliyet nişanı verildi.
İngiltere basınında yer alan haberlerde, 24 yaşındaki futbolcunun geçen yaz yardıma muhtaç çocukların aç kalmaması için yürüttüğü kampanya ve sonrasında devletin pandemi döneminde ücretsiz okul yemeği politikasında değişime gitmesine katkı sağladığı vurgulandı.
Rashford, bu sezon yaşadığı sakatlığa rağmen 6 maçta forma giyerken 3 gol attı. Geçen sezon ise 57 maçta forma giyen İngiliz futbolcu, 21 gol 15 asistlik performansa imza attı.
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