Barcelona'nın başına Xavi mi geçecek? Başkan Laporta açıkladı!
İspanya La Liga devi Barcelona'da, teknik direktör Ronald Koeman ile yollar ayrılmıştı. Katalan devinde Koeman'dan boşalan koltuğa kimin oturacağı ise merak konusu. En güçlü adaylardan biri olduğu ifade edilen Xavi hakkında başkan Laporta'dan açıklama geldi. İşte detaylar...
Barcelona Başkanı Laporta'nın açıklamaları şu şekilde;
"Sergio, geçici olarak Barça B'deki görevini bırakacak ve as takımı çalıştıracak. Tecrübesi var ve bu kulübün adamı. Güveni hak ediyor. Koeman'ın görevine son verdik. Ona teşekkür ediyorum. Çok zor zamanlarda geldi ve sorumluluk aldı. Xavi mi? Düşündüğüm adayları kendime saklayacağım. Eğer elimdeki isimleri size söylersem bu bize zarar verir ve profesyonel dünya için isim vermek doğru değil. Xavi çok ilginç bir süreçte, kendini çok iyi geliştiriyor. Onunla ilgili düşüncelerim çok iyi. Sık sık konuşuruz. Takımla ilgili düşüncelerini sürekli alırım. Xavi, bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olacak. Koeman'ın tazminatı çok yüksek. Kaydadeğer bir tazminatı var ama aramızda bunu tatlıya bağlamaya çalışacağız."
Xavi, 2020 Ocak ayında Katalan devinden teklif aldığını doğrulamış ancak doğru bir zaman olmadığını söylemişti. 17 sene Barcelona forması giydikten sonra Al Sadd'a transfer olan 41 yaşındaki çalıştırıcı, 2019 yılından bu yana Katar ekibinin teknik direktörlüğünü yapıyor.
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