Flaş Burak Yılmaz sözleri! "Fransa'daki en iyi forvet o"
Fransa'da son dönemde basın tarafınfan bazı eleştiri oklarının hedefi olan Burak Yılmaz'a övgü geldi. Angers'in savunma oyuncusu Romain Thomas ise La Voix des Sports'a yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz hala çok tehlikeli bir futbolcu. Onu hep takip ediyorum. Birçok özelliği var ve yüksek çaba gösteriyor. Takımına bağlı bir isim. 36 yaşında olmasına rağmen hala Ligue 1'deki en iyi forvet o" dedi.
Ligue 1'de Cumartesi günü oynanan Lille - Angers maçındaki performansı ile Fransız basınından eleştiriler alan Burak Yılmaz, Lequipe gazetesinden 2 puan almıştı.
Angers'in savunma oyuncusu Romain Thomas ise La Voix des Sports'a yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz hala çok tehlikeli bir futbolcu. Onu hep takip ediyorum. Birçok özelliği var ve yüksek çaba gösteriyor. Takımına bağlı bir isim. 36 yaşında olmasına rağmen hala Ligue 1'deki en iyi forvet o" dedi.
Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 3 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
Milli oyuncu, geçtiğimiz sezon ise Lille forması ile 33 maçta 18 gol ve 5 asistlik katkıda bulunmuştu.
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