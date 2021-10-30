Barcelona'nın başına geçmesi beklenen Xavi için kulübü Al-Sadd'dan flaş açıklama!
İspanya La Liga devi Barcelona'da, teknik direktör Ronald Koeman ile yollar ayrılmıştı. Katalan devinde göreve Xavi Hernandez'in geçmesi beklenirken, Xavi'nin kulübü Al-Sadd'dan açıklama geldi. İşte detaylar...
Katar ekibi Al-Sadd, Xavi Hernandez'in Barcelona'nın başına geçeceği yönündeki Haberler hakkında bir açıklama yaptı.
"Son günlerde dolaşan söylentilere yanıt olarak, Xavi'nin kulübümüzle iki yıllık sözleşmesi daha olduğunun ve ligin zirvesindeki yerimizi koruyarak gelecek maçlarımıza odaklandığımızın bir kez daha bilinmesini isteriz"
XAVI: AL-SADD'A ODAKLANDIM
Al-Sadd'ın açıklamasından önce Xavi de Barcelona iddiaları hakkında yorum yapmamayı tercihy etmiş ve şunları söylemişti:
"Kulübümdeki işime odaklanmış durumdayım. Bundan başka bir şey söyleyemiyorum."
GEÇİCİ HOCA GÖREVE BAŞLADI
Barcelona'da Koeman'ın ardından takımın başına 'geçici olarak' Barcelona B takımının teknik direktörü Sergi Barjuan'ın geldiği açıklanmıştı. Barjuan, dün yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı.
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